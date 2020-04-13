 

В Москве на стройплощадке обнаружили обезглавленный труп мужчины

13.04.2020, 14:53, Разное

В понедельник, 13 апреля, на одной из стройплощадок, расположенной в восточном районе Москвы, был обнаружен обезглавленный труп мужчины. Позже представители правоохранительных органов столицы задержали подозреваемого в совершении тяжкого преступления.
По предварительной информации, двое мужчин в ночное время суток на стройплощадке распивали спиртные напитки, а затем между ними по пока невыясненной причине возник конфликт. В результате ссоры произошло убийство. Один из мужчин нанёс второму множественные ранения острым предметом, после чего обезглавил труп, который впоследствии и был обнаружен на строительной площадке.

Столичное управление СК РФ сообщило, что подозреваемый в совершении преступления задержан. По факту убийства человека инициировано уголовное производство. Подробности инцидента в дальнейшем предстоит выяснить специалистам. Другие детали происшествия на данный момент не разглашаются.



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