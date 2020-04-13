Протоиерей Смирнов посоветовал россиянам просить милостыню на самоизоляции

13.04.2020, 14:53, Новости дня

На телеканале «Союз» председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов заявил, что в период самоизоляции нуждающиеся могут просить милостыню, но не деньги, а «крупы горсточку».

Об этом он сообщил еще несколько дней назад. В понедельник он объяснил свое высказывание, призвав «не искать трагедию там, где ее нет», информирует радиостанция «Говорит Москва».

«Вдруг получить из расслабленного населения, живем неплохо, зарплата не очень большая, но она есть, продукты все есть. Поэтому люди привыкли жить в покое в таком, а вдруг так… лавина. Это же резкие изменения. Это такие издержки. Можно выходить. В ближайший магазин, в аптеку. Я не знаю [можно ли в процессе просить милостыню]. Дело в том, что идеальный вариант невозможно обеспечить: дистанцию, чтобы магазин был ближе ста метров и т.д. Всегда будут какие-то издержки и доля случая. Может быть, человек зараженный в этот момент не чихнет, и мы проходим мимо», – сказал он.

Он добавил, что есть надежда на то, что кто-то очень легко перенесет коронавирус – как обычный грипп.

Смирнов также сообщил, что недавно был в храме, где не соблюдали социальную дистанцию.

«Сама система обеспечения пропусков: у нас же не в респираторах стоят сотрудники органов. Обыкновенные мужики. А если наткнуться на болящих, особенно, если те будут раздражены? Вот если ко мне подходит милиционер. Вчера я наблюдал ситуацию, люди пришли в храм, человек 25. Там никакой социальной дистанции не было. Просто патрульные милиционеры присутствовали, были в масках», – сказал он.

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