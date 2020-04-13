 

В Уфе коронавирус подтвердился у 52 пациентов закрытой на карантин больницы

13.04.2020, 14:50, Разное

В Уфе диагноз «коронавирусная инфекция» подтвердился у 52 пациентов республиканской больницы имени Куватова, которую несколько дней назад закрыли на карантин. Об этом на своей странице в фейсбуке рассказала главный врач медучреждения Эльза Сыртланова.

Она также сообщила, что на сегодняшний день в больнице остаются около 700 пациентов. Еще порядка 700 медработников продолжают работать в условиях карантина, все они не могут покинуть больницу в течение двух недель.

«Средствами индивидуальной защиты мы обеспечены, есть одноразовые и многоразовые костюмы, маски, перчатки. Лекарств тоже хватает», — написала Сыртланова.

На карантин республиканскую клиническую больницу закрыли после того, как в одном из отделений скончалась пожилая женщина, госпитализированная после обширного ишемического инсульта. Посмертно у нее выявили коронавирус. Следственный комитет начал проверку: силовики заподозрили руководство медучреждения в том, что врачи вовремя не приняли необходимые меры для профилактики распространения COVID-19.

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Источник: Новая газета



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