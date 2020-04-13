Эксперт призвала россиян «включить голову» ради борьбы с COVID-19

13.04.2020, 14:48, Новости дня

«Люди не понимают серьезности ситуации и не боятся взрывного роста заболеваемости. Это может привести к коллапсу системы здравоохранения», – сообщила директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович, говоря об изменившейся динамике распространения COVID-19 в России.

«Ситуация серьезная, и единственное оружие против заражения коронавирусом – самодисциплина. Дальнейший сценарий развития ситуации будет зависеть от того, насколько дисциплина будет соблюдаться», – сказала директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович.

По ее словам, пока что люди не понимают серьезности сложившейся ситуации и не боятся взрывного роста заболеваемости, в том числе и среди своих родных и знакомых. «Из-за этого система здравоохранения может оказаться на грани коллапса. Но жесткие пропускные режимы должны заставить население включить голову», – отметила собеседница.

«Эта напасть никого не минет. Здесь нет отдельных групп риска, в группе риска все. Сейчас молодые людей заражаются чаще, чем пожилые», – подчеркнула эксперт. – Мы мало рассказываем о серьезности заболевания. Нужно усилить информационную и пропагандистскую часть работы в СМИ».

«То, как будет выглядеть кривая заболеваемости, зависит от нас с вами. Пик может быть гладким, как в Греции, а может быть, как в США, словно Эверест. Мы надеялись, что «вершина холма» в РФ будет плавной, но поведение населения спровоцировало более острый подъем. Надеюсь, к 20 числам апреля ситуация стабилизируется, и мы выйдем на плато», – подытожила Попович.

Ранее в эфире передачи «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия 1» Лариса Попович заявила о том, что распространение коронавируса в РФ сменило траекторию развития.

«На самом деле, конечно достаточно хорошо работали социальные меры дистанцирования и ограничений, и мы действительно с 26 числа пошли по чуть более позитивной динамике, но в последнее время она (ситуация) пошла, к сожалению, уже не по оптимистической траектории», – рассказала она.

Эксперт подчеркнула, что бороться с распространением инфекции мешает безответственность некоторых граждан, в частности, молодых людей, которые ошибочно считают, что они вне группы риска.

Напомним, за последние сутки в России подтверждено 2558 случаев коронавирусной инфекции в 62 регионах. Наибольшее число заболевших за сутки зафиксировано в Москве – 1355, в Подмосковье – 495 человек, в Санкт-Петербурге – 121. Всего в стране зафиксировано 18 328 случаев коронавируса в 82 регионах.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении в столице цифровых пропусков для поездок на транспорте. Вслед за Москвой электронные пропуска ввели в Подмосковье.