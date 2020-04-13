 

Кремль прокомментировал массовые собрания верующих в храмах

13.04.2020, 14:48, Новости дня

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя вопрос о предотвращении массовых скоплений верующих, заявил, что в каждом регионе есть свой режим, кроме того, патриарх Кирилл призывал верующих молиться дома.

«В данном случае есть режим, который вводится в каждом отдельно взятом регионе, первое. Второе, вы знаете, что были слова патриарха Кирилла, который призвал верующих с учетом нынешней ситуации молиться дома, были решения и в мусульманской умме. И они хорошо известны уже», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, придуман ли в преддверии важных религиозных праздников способ предотвращения массовых собраний верующих, который не вызвал бы широкого общественного недовольства.

Между тем председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда сообщил, что акция #окнаПасхи напомнит верующим, что они остаются «единой Церковью Христовой».

Ранее редакция журнала «Фома» анонсировала акцию #окнаПасхи: в полночь на Пасху верующим предложили зажечь свечи в окнах домов, так как попасть на богослужения в храм иногда невозможно из-за режима самоизоляции или запрета властей в ряде регионов.

«Конечно, ничто не заменит для верующих участия в Таинствах, поэтому то, что мы не можем в эти святые дни быть в храме – большое несчастье. Но даже будучи разделены, мы остаемся единой Церковью Христовой, и наше начинание, акция #окнаПасхи призвано напомнить всем об этом», – сказал Легойда.

«Пока весь мир живет в страхе, даже будучи разобщены физически, мы все равно можем принести этому миру весть, побеждающую страх: Христос Воскресе!» – сообщил Легойда.

За последние сутки в РФ подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – 2558 в 62 регионах. Наибольшее число заболевших за сутки зафиксировано в Москве – 1355, в Подмосковье – 495 человек, в Санкт-Петербурге – 121. За сутки умерло 18 пациентов с коронавирусом. За весь период по РФ зафиксировано 148 летальных исходов. 

Газета ВЗГЛЯД писала о том, почему отечественная медицина справляется с коронавирусом успешнее западной.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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