Роспотребнадзор дал совет по выбору антисептика

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13.04.2020, 14:48, Новости дня

Эффективный кожный антисептик должен содержать антимикробные действующие вещества, например, спирты, причем их содержание должно быть не менее 60%, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

«В эффективном кожном антисептике, вне зависимости от формы его выпуска (гель, салфетки и так далее), должны содержаться антимикробные действующие вещества, например, спирты, которые являются наиболее предпочтительными с точки зрения эффективности и безопасности. Для обеспечения быстрого антимикробного действия их содержание должно быть не менее 60%», – приводит ТАСС сообщение ведомства.

Отмечается, что антисептик должен иметь наименование «средство дезинфицирующее», а на его этикетке должно быть указано, что он предназначен для гигиенической обработки рук. 

Ранее сообщалось, что выпуск антисептиков в РФ увеличили в шесть раз. 

Газета ВЗГЛЯД писала о том, почему отечественная медицина справляется с коронавирусом успешнее западной.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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