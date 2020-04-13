 

В одном районе Мурманской области ввели режим ЧС из-за коронавируса – заразились строители газового завода

13.04.2020, 14:43, Новости дня

В поселении Междуречье Кольского района Мурманской области из-за распространения коронавируса введен режим чрезвычайной ситуации. МЧС отправило туда полевой госпиталь. 

Режим ЧС ввели из-за обнаружения коронавируса у 22 строителей в селе Белокаменка (на территории поселения Междуречье, около 25 км от Мурманска). 

В Белокаменке живут и работают примерно 11 тысяч строителей – и вахтовиков “с большой земли”, и мурманчан, рассказала Настоящему Времени местная жительница. Они строят Центр крупнотоннажных морских сооружений – завод компании НОВАТЭК, который будет обеспечивать добычу сжиженного газа в Баренцевом море. Отправить в Междуречье госпиталь пришлось из-за того, что ближайшая к поселению больница находится в городе Кола и она не была готова принимать пациентов с коронавирусом в таком объеме. 

Сейчас попасть на территорию Междуречья можно только через КПП и только гражданам, имеющим спецпропуска. Они обязаны проходить обязательную бесконтактную термометрию, сообщается на сайте местной администрации. По информации Настоящего Времени, работникам было запрещено покидать территорию поселка еще с 1 апреля.  

В крупных городах Мурманской области также закрыты и въезды, и выезды. 

“Началось это с Кировска и Апатит, теперь к ним добавились Оленегорск (там находятся горно-обогатительный комбинат, военный аэропорт и спешно оборудованная инфекционная больница), Мончегорск (где “Североникель”) и Полярные Зори (АЭС). Выехать из города можно по работе, за медицинскими процедурами, если это нужно, и на похороны родственников”, – рассказали местные жители. 

За последние сутки количество заболевших в Мурманской области увеличилось в два раза. 13 апреля в больницах с коронавирусной инфекцией находятся 128 человек (11 апреля их было 57), из них 79 человек – в Кольском районе. 300 человек – под наблюдением, 588 – на самоизоляции, сообщили в Минздраве области. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис отметил, что число заболевших коронавирусом в регионе будет расти. 

 



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