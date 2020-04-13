Смарт-часы Huawei Watch GT 2e получили обновление

13.04.2020, 14:35, Новости дня

Китайский бренд Huawei обновил программное обеспечение для популярных умных часов под названием Huawei Watch GT 2e и Watch GT 2.

Напомним, выход девайсов состоялся еще совсем недавно, тогда как уже сейчас владельцы часов смогут опробовать новые опции и оценить доработанное программное обеспечение. Напомним, поступление в продажу вышеуказанных моделей состоялось одновременно с флагманскими аппаратами Huawei P40. Одной из главных особенностей новой прошивки значится опция отслеживания уровня насыщения крови кислородом.

Вместе с тем Huawei Watch GT 2 ранее уже обновлялась, однако в тот момент изменения были более ограниченными. Остальные особенности работы смарт-часов пока не раскрываются. Размер файла обновленной прошивки равен 2,84 мегабайта.