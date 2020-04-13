Смартфон Xiaomi Mi Note 10 Lite прошел сертификацию

13.04.2020, 14:35, Новости дня

Новый китайский смартфон Mi Note 10 Lite прошел этап сертификации в компетентных органах Таиланда.

Вместе с тем новинка пока предложена под кодовым обозначением M2002F4LG. Смартфон получил мощный восьмиядерный процессор Snapdragon 730G, а также видеоадаптер Adreno 618. Размер ОЗУ устройства достигает 6 гигабайт, а постоянной памяти 128 гигабайт. Батарея смартфона получила емкость 5260 мАч. В числе достоинств указана опция быстрой зарядки на 30 Вт.

Смартфон Mi Note 10 Lite имеет увеличенный экран с диагональю 6,47 дюймов. Основная камера имеет главный датчик 64 мегапикселя. Кроме того, устройство поступит на рынок с обновленной оболочкой MIUI 11, основанной на ОС Android 10. Данные о цене гаджета пока неизвестны.