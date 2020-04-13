 

Путин поручил поддержать онлайн-сервисы доставки еды

13.04.2020, 14:30, Новости дня

Президент Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о мерах поддержки онлайн-сервисов по доставке готовой еды.

Поручение дано по итогам встречи с предпринимательским сообществом, которая состоялась 26 марта, сообщается на сайте Кремля.

«Рассмотреть возможность поддержки и развития онлайн-сервисов доставки готового общественного питания, в том числе посредством частичного субсидирования субъектам малого и среднего предпринимательства стоимости доставки в период распространения новой коронавирусной инфекции», – говорится в перечне поручений.

Срок рассмотрения вопроса – до 15 мая 2020 года.

Кроме того, поручено рассмотреть возможность осуществления закупок отдельных видов товаров, работ, услуг, запланированных на второе полугодие 2020 года, во втором квартале этого года.

26 марта президент Владимир Путин заявил, что государство может поддержать доставку еды на дом россиянам, но все необходимо подсчитать.

Представители бизнеса заявили, что заинтересованы в предложенных президентом мерах поддержки.



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