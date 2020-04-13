Врача из Нью-Йорка шокировали последние слова пациента с коронавирусом

13.04.2020, 14:30, Разное

Анестезиолог из Нью-Йорка Деррик Смит озвучил последние шокирующие слова пациента с коронавирусом. Зараженный инфекцией COVID-19 американец произнес их, готовясь к подключению к аппарату ИВЛ.

Поскольку состояние пациента медики оценивали как тяжелое, его требовалось немедленно подключить к аппарату искусственной вентиляции легких. Но прежде чем это произошло Деррик Смит, являющийся анестезиологом одной из больниц в Нью-Йорке, услышал от него шокирующие слова: «Кому придется за это платить?».

Врач ужаснулся от того, что даже умирающие от коронавируса люди в первую очередь думают о деньгах, а не о своем здоровье. По словам Деррика Смита, всему виной дорогая медицинская страховка. Без нее американцы платят огромные деньги, чтобы врачи оказали им услуги. Медик полагает, что сейчас правительство США не проявляет никакой заботы о гражданах.

Стоит отметить, что в Нью-Йорке ситуация с COVID-19 одна из самых плачевных, недавно медсестра из этого города записала эмоциональное видео по поводу большого количества умерших пациентов с коронавирусом.