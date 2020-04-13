Новый мод для Half-Life: Alyx позволяет пройти игру без VR-шлема

13.04.2020, 14:30, Разное

На канале видеохостинга YouTube r57zone недавно появился видеоролик, демонстрирующий новый мод для компьютерного шутера Half-Life: Alyx. С помощью данной модификации геймеры могут полноценно проходить игру от разработчиков Valve без VR-шлема.

В конце марта текущего года Valve представила игру Half-Life: Alyx в стиле шутера от первого лица для виртуальной реальности. При отсутствии необходимой VR-гарнитуры прохождение игры для геймеров представляет некоторые сложности, заключающиеся, к примеру, в управлении или «дёргающейся» картинке. Данные затруднения исчезают при использовании мода, доступного для скачивания на GitHub, а в роликах на YouTube-канале r57zone даже можно найти инструкцию для прохождения особенно сложных без VR-шлема этапов.

Шутер для виртуальной реальности Half-Life: Alyx с историей главного персонажа Аликс Вэнс и её отца Илая, ведущих борьбу против оккупирующей Землю инопланетной цивилизации «Альянс», вскоре после выхода получил высокую оценку критиков. На Metacritic игре выставили 92 балла из 100 возможных.