Дома и при участии семьи: Сергей Светлаков запустил новое развлекательное шоу

13.04.2020, 14:26, Разное

Происходящее сейчас в мире раньше мы могли представить только в фантастических фильмах-катастрофах: жители большинства стран сидят по домам; на улицу разрешается выходить лишь по уважительной причине, сохраняя безопасную дистанцию с другими прохожими; многие остались без работы; кто-то пережил тревожное время в больничных палатах или… Даже не будем говорить про самые трагические последствия пандемии. Все новости на федеральных каналах посвящены почти исключительно коронавирусу, и это не может не сказываться на всеобщем настроении. Изменить его с минуса на плюс вызвался Сергей Светлаков, запустивший новое шоу на телеканале СТС. В развлекательной программе “Светлые новости” будут освещаться лишь позитивные информационные поводы, и зрители смогут узнавать о них с понедельника по четверг в 09.00. Премьера первого выпуска состоялась уже сегодня.

Мне показалось, что сейчас в информационном пространстве слишком много негатива, поэтому я решил добавить нотки позитива. И для этого шоу мы отбираем только светлые новости, совершенно не связанные с пришедшей к нам бедой, разве что косвенно. Мне приятно, что люди оценили замысел: в комментариях пишут, что такого позитивного новостного фона очень не хватало, – говорит Сергей Светлаков.

Съемки шоу проходят прямо в загородном доме телеведущего, а компанию ему перед камерой на диване составляет его сосед и резидент Comedy Club Антон Лирник: комики комментируют, например, свадьбу с картонными гостями, любовный дуэт панд в зоопарке Гонконга, чиновника, севшего на шпагат, и другие забавные новости. В “студию” также нередко без спроса забегают члены семьи Светлакова: в первом выпуске в кадре появляется его старший сын Иван.

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Публикация от Сергей Светлаков (@ssvetlakov)12 Апр 2020 в 2:35 PDT

Шоу дебютировало сначала на Instagram-странице Сергея. Первые два выпуска собрали положительные комментарии, поэтому после работы над ошибками проект получил телевизионную жизнь.

ТСН – “Только Светлые Новости”, выпуск 1. Пробуем новый формат, времена “не до жиру сейчас” настали конечно… и хочу предупредить – я не буду говорить “ЭТО” слово, которое в каждой новости сейчас, бесит уже… все будет максимально с “НИМ” не связано, может только по касательной… в общем, если улыбнуло и позитив есть – кидайте дальше. Приятного! – написал Светлаков.

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Публикация от Сергей Светлаков (@ssvetlakov)5 Апр 2020 в 4:23 PDT

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Публикация от Сергей Светлаков (@ssvetlakov)7 Апр 2020 в 12:37 PDT