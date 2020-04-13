Сайт для выдачи пропусков москвичам стал недоступен сразу после запуска. Власти обвинили в этом DDoS-атаки

13.04.2020, 14:25, Новости дня

Портал mos.ru, на котором жителям Москвы начиная с 13 апреля собирались выдавать электронные пропуска в виде QR-кодов для перемещения по городу, уже в 12:30 по московскому времени оказался недоступен. Сбой в его работе власти объяснили DDoS-атаками.

На 10:00 13 апреля москвичи подали 702 344 заявки на пропуска для передвижения по городу. Из них выдали 697 899 пропусков. Всего в Москве, по последним данным, живут более 12 миллионов человек.

Также есть проблемы с доступом и на nedoma.mos.ru, куда власти Москвы советовали обращаться, чтобы облегчить нагрузку на основной ресурс.

В московском оперштабе по борьбе с распространением коронавируса заявили, что сайт не работал из-за того, что на него якобы осуществлялись хакерские атаки, “в том числе и из-за рубежа”. Правоохранительные органы, по словам чиновников, будут расследовать источники и причины атаки.

“Мы сегодня за последние три часа испытали атак, – наверное, думаю, что заказных, – столько, сколько не испытывали за последние два квартала. То есть нас очень упорно пытаются сломать”, – заявил глава департамента информационных технологий правительства Москвы Эдуард Лысенко.

Лысенко также заявил о возросшей нагрузке на операторов городских телефонных номеров, по которым можно оформить электронный пропуск. По его словам, сейчас это “тоже не самый лучший вариант”, так как среднее время разговоров москвичей с операторами – 3,5 минуты.

Приложение для выдачи пропусков в мэрии запускать не будут, поскольку “это еще больше усложняет инфраструктуру и делает более уязвимой для атак”.

Система пропусков в Москве начнет действовать с 15 апреля, вместе с пропуском необходимо будет предъявлять паспорт. Власти обосновывают необходимость пропусков большим числом случаев коронавируса в Москве и необходимостью создания ограничений для передвижения жителей. Пропуск будет необходим для поездок на любом виде личного и общественного транспорта. Для передвижения по городу пешком в пределах района цифровой пропуск, по словам властей Москвы, пока не требуется.