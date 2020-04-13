Главврач больницы в Уфе заявила о 52 заболевших коронавирусом и обвинила “некие силы” в дезинформации

13.04.2020, 14:25, Новости дня

Главный врач Республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе Эльза Сыртланова заявила о 52 больных коронавирусом в медучреждении. Больница была закрыта на карантин 6 апреля, а в Минздраве Башкирии сообщали, что там коронавирусом заразились 170 человек.

Как написала Сыртланова на своей странице в фейсбуке, в РКБ сейчас находится 1400 человек, из них 700 – это пациенты, остальные – медработники.

“С пневмониями в больнице находятся 130 пациентов, шесть из них в реанимации, подтвержденный анализ на коронавирус у 40% из них (52 пациента). Средствами индивидуальной защиты мы обеспечены, есть одноразовые и многоразовые костюмы, маски, перчатки. Лекарств тоже хватает”, – заявила главврач.

Она также обвинила в дезинформации “неких лиц”, “которым выгодно, чтобы система здравоохранения РБ [Республики Башкортостан] развалилась”.

“Ни я, ни мои коллеги не заинтересованы в умалчивании информации о заболеваниях ради красивой статистики”, – сказала Сыртланова.

Ранее, 11 апреля, следственное управление СК РФ по Республике Башкортостан начало проверку по признакам халатности (статья 293 УК РФ) “по факту возможного непринятия своевременных мер” руководством больницы.

РКБ была закрыта на карантин 6 апреля, когда у одной из умерших пациенток обнаружили COVID-19. После этого в СМИ появились сообщения о том, что за две недели до объявления карантина в больнице фиксировали рост обращений с пневмонией. Однако у врачей не было возможности провести тесты на коронавирус.