Нарушившая режим самоизоляции пьяная москвичка бутылкой избила полицейского

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13.04.2020, 14:22, Новости дня

Полицейские задержали на юге столицы москвичку, находившуюся в состоянии алкогольного опьянения. При задержании она ударила сотрудника полиции бутылкой по голове и попыталась скрыться, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Инцидент произошел 11 апреля на 2-й Рощинской улице.

«Находившиеся на службе сотрудники правоохранительных органов остановили женщину, которая неадекватно вела себя. В ответ на это она ударила одного из полицейских сначала бутылкой по голове, а затем еще два раза рукой, после чего попыталась скрыться, но была задержана и доставлена в отдел полиции. Установлено, что женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения», – сообщил источник ТАСС.

Как отметили в главке, сотрудник полиции после инцидента обращался в медицинское заведение, где ему была оказана помощь, после чего он продолжил несение службы. В настоящее время материалы данного дела переданы в органы следствия для принятия процессуального решения.

В правоохранительных органах добавил, что женщина также нарушила установленный в Москве режим самоизоляции.

За последние сутки в РФ подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – 2558 в 62 регионах. Наибольшее число заболевших за сутки зафиксировано в Москве – 1355, в Подмосковье – 495 человек, в Санкт-Петербурге – 121. За сутки умерло 18 пациентов с коронавирусом. За весь период по РФ зафиксировано 148 летальных исходов.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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