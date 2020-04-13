МЧС и Росгвардию наделили правом наказывать за невыполнение правил поведения при ЧС

13.04.2020, 14:22, Новости дня

Глава правительства Михаил Мишустин утвердил перечень должностных лиц, которые наделены правом составлять протоколы об административном правонарушении за невыполнение правил поведения при чрезвычайных ситуациях.

Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«В соответствии со ст. 28.3 КоАП РФ утвердить прилагаемый перечень должностных лиц органов управления и сил Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, включая должностных лиц органов исполнительной власти субъектов РФ, имеющих право составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 20.61 КоАП», – говорится в распоряжении.

К таким лицам отнесены полицейские, глава МЧС, его первый заместитель, статс-секретарь и главный государственный инспектор по пожарному надзору, другие должностные лица МЧС, а также глава Росгвардии, его первые заместители и другие должностные лица ведомства.

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