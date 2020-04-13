 

МЧС и Росгвардию наделили правом наказывать за невыполнение правил поведения при ЧС

13.04.2020, 14:22, Новости дня

Глава правительства Михаил Мишустин утвердил перечень должностных лиц, которые наделены правом составлять протоколы об административном правонарушении за невыполнение правил поведения при чрезвычайных ситуациях.

Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. 

«В соответствии со ст. 28.3 КоАП РФ утвердить прилагаемый перечень должностных лиц органов управления и сил Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, включая должностных лиц органов исполнительной власти субъектов РФ, имеющих право составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 20.61 КоАП», – говорится в распоряжении. 

К таким лицам отнесены полицейские, глава МЧС, его первый заместитель, статс-секретарь и главный государственный инспектор по пожарному надзору, другие должностные лица МЧС, а также глава Росгвардии, его первые заместители и другие должностные лица ведомства.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поручил штрафовать нарушителей карантина за езду на автомобиле по городу. 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.03 / Поддержка здравоохранения и внимание к пожилым людям: меры для борьбы с вирусом

25.02 / Российские индексы рухнули на фоне ситуации с коронавирусом

23.02 / Глава Пентагона принял участие в военных учениях. На них отрабатывали ответ на возможный ядерный удар России

18.02 / Китайский коронавирус замедлит мировую экономику до июля

12.03 / Самолет, летевший из Иркутска в Москву, экстренно сел в Кемерове

19.03 / ЦБ начал продажу валюты от Минфина в рамках сделки по Сбербанку

28.02 / Huawei построит окно в Европу

04.02 / Das Erste – в Сомали объявлено чрезвычайное положение в связи с нашествием саранчи и угрозой голода

26.03 / Названы суммы штрафов за нарушение карантина

06.02 / Внешняя политика в ежегодном послании президента США: мнение экспертов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска