Скандалы: Экспертиза, что дышло…

13.04.2020, 14:18, Разное

Защита экс-сотрудников ФСБ Дмитрия Фролова, Кирилла Черкалина и Андрея Васильева заявила о несогласии с оценкой ущерба по делу

Как стало известно “Ъ”, Главное следственное управление (ГСУ) Следственного комитета России (СКР) завершило расследование громкого уголовного дела об особо крупном мошенничестве, в котором обвиняются бывшие сотрудники управления «К» ФСБ России Дмитрий Фролов, Кирилл Черкалин и Андрей Васильев. По данным следствия, экс-чекисты похитили у бизнесменов доли в их компании на сумму более 600 млн руб. Защита ставит под сомнение выводы экспертов, привлеченных следствием: как выяснилось, они работают в компании, специализирующейся на судебно-медицинской работе, издательской деятельности и изучении общественного мнения, а одна из них была недавно лишена ученой степени за плагиат.

Как следует из материалов Второго Западного окружного военного суда, утвердившего 9 апреля решение гарнизонного суда о продлении ареста обвиняемому Дмитрию Фролову, ГСУ СКР завершило расследование дела об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении экс-чекистов, всем им предъявили окончательные обвинения по этой статье, фигуранты дела уже начали знакомиться с материалами расследования.

Ключевым аргументом СКР, как следует из материалов дела, стали выводы финансово-экономической экспертизы о размере причиненного потерпевшим ущерба.

10 марта специалисты привлеченного следствием AHO «Центр судебных исследований «Экспертология»» Екатерина Налбатова и Екатерина Лебедева пришли к выводу о том, что группа обвиняемых из пяти человек похитила у двух бизнесменов доли принадлежащей им компании на сумму более 600 млн руб. Именно эти выводы позволили следствию определиться с окончательной квалификацией преступления и размером ущерба.

Между тем адвокаты экс-полковника ФСБ Фролова Андрей Андрусенко и Алексей Акимов заявили на заседании окружного суда, что сомневаются в объективности и квалификации привлеченного следствием экспертного центра.

Защита, ознакомившись с данными ЕГРЮЛ, выяснила, что АНО «Экспертология» существует всего полтора года, зарегистрирована на частной квартире в подмосковном Пушкино, а учредила ее индивидуальный предприниматель, специализирующаяся на туристическом бизнесе и торговле, в том числе «розничной вне магазинов, палаток и рынков». Основным видом деятельности АНО, как следует из того же источника, является не бухгалтерская, а судебно-медицинская работа. Дополнительно организация имеет право заниматься издательским бизнесом, «исследовать конъюнктуру рынка и изучать общественное мнение».

Наконец, опять же из открытых источников защите стало известно, что госпожа Налбатова была лишена степени кандидата экономических наук за плагиат. Диссертационный совет Санкт-Петербургского государственного экономического университета 16 декабря прошлого года большинством голосов установил, что свою диссертацию на тему «Государственное регулирование инвестиционных процессов в топливно-энергетическом комплексе России» она по большей части списала с другого научного труда — «Состояние и основные направления инвестиционной политики в топливно-экономическом комплексе России», выполненного экономистом Ириной Айзенберг, не сославшись на последнюю.

Как полагает защита, отсутствие у специалистов АНО «Экспертология» опыта и их невысокая квалификация привели к грубым ошибкам в экспертизе: определяя стоимость спорной компании, они приняли в расчет только ее активы, заявив при этом, что подсчитать ее долги и другие обязательства «не представляется возможным». Наконец, по мнению адвокатов, даже если в коммерческих отношениях бизнесменов и имел место обман, их клиент мог быть его свидетелем, но никак не соучастником.

Во всяком случае, следствие не сообщает, какую конкретно выгоду от предполагаемой аферы получили полковник Фролов и его коллеги, объясняя их участие в мошеннической схеме некоей «корыстной либо иной заинтересованностью».

Защитники отметили в суде, что при обыске у Дмитрия Фролова, в отличие от его бывшего коллеги-миллиардера Черкалина, нашли всего 1,3 млн руб. и $2,7 тыс., что вполне соответствовало уровню доходов начальника отдела ФСБ за несколько месяцев службы. Его единственным жильем была четырехкомнатная квартира на Бутырской улице, полученная в наследство от отца, а так называемая семейная вилла в Италии, о которой сообщалось в СМИ, оказалась недостроем без окон и дверей, который неудачно приобрел тот же Фролов-старший, умерший в 2016 году. Неочевидную материальную заинтересованность Дмитрия Фролова в спорной сделке и скромные результаты проведенного у него обыска следствию, как сообщила защита в суде, пришлось учесть при предъявлении ее клиенту окончательного обвинения: предполагаемый организатор мошенничества стал в итоге лишь одним из его вероятных соучастников.

Напомним, по версии СКР, жертвами группы мошенников стали крупный бизнесмен, совладелец группы компаний ООО Avenue Group Сергей Гляделкин, инвестировавший средства в строительство жилых домов в столице по договорам с московским правительством, и его родственник Игорь Ткач, руководивший в правительстве Москвы департаментами, осуществляющими надзор за долевым инвестиционным строительством. Структуры господина Гляделкина в 2007–2010 годах застроили площадку в московском районе Левобережный, продавать квартиры в новом комплексе из трех 22-этажных и двух 16-этажных башен по контракту было поручено ООО «Юрпромконсалтинг» (ЮПК), в котором господа Гляделкин и Ткач владели половиной долей. Остальные доли в компании, по данным следствия, принадлежали бывшим президенту и вице-президенту АО «АКБ «Еврофинанс Моснарбанк»» Владимиру Столяренко и Александру Бондаренко. Банкиры, как считает следствие, решили завладеть принадлежащей их партнерам половиной имущества ООО ЮПК, на счетах которого к тому времени аккумулировались значительные денежные средства, полученные от реализации квартир в Левобережном. Господа Столяренко и Бондаренко, по данным СКР, поддерживали неформальные контакты с некоторыми сотрудниками ФСБ, а Александр Бондаренко даже состоял в общественном совете при спецслужбе, поэтому возникший план банкиры приватно обсудили со своими приятелями в погонах и заручились их поддержкой. Так, по версии СКР, в самом начале 2011 года была сформирована организованная преступная группа, в которую вошли замначальника управления «К» Дмитрий Фролов, начальник отдела того же управления Кирилл Черкалин и оперативник Андрей Васильев. Все трое были знакомы с бизнесменом Гляделкиным, поскольку оперативно сопровождали расследование уголовного дела о вымогательстве у него взятки высокопоставленным чиновником московского правительства.

Реализуя преступный план, чекисты, как полагает следствие, пригласили Сергея Гляделкина в ресторан и там объяснили ему, что авторитетный чиновник уже написал встречное заявление о совершенной против него провокации, поэтому потерпевший и обвиняемый в уголовном деле в любой момент могут поменяться ролями. Испугавшись угроз, господин Гляделкин, по его словам, согласился откупиться от оперативников своей долей в ЮПК, которую те потребовали передать человеку, близкому к банкирам, что и было сделано.

По итогам проведенного расследования удалось привлечь к ответственности только троих предполагаемых участников мошенничества из управления «К». Банкиры Столяренко и Бондаренко успели скрыться за границей, заочно арестованы и объявлены в международный розыск.

Сергей Машкин