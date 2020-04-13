Вывозной рейс для застрявших за границей туристов из Бангкока состоится 16 апреля

13.04.2020, 14:16, Новости дня

Вывозной рейс из Бангкока в Казань и Уфу состоится 16 апреля, сообщило посольство РФ в Таиланде.

«16 апреля, рейс U63622 Бангкок – Казань – Уфа (вылет в 14.15)», – говорится в сообщении на странице дипмиссии в Facebook.

Вывозные рейсы российских авиакомпаний для доставки на родину застрявших из-за коронавируса в Таиланде россиян назначены также на 14 апреля – в Иркутск и Новосибирск.

Ранее сообщалось, что рейс авиакомпании «Аэрофлот», организованный для вывоза российских туристов, застрявших в Таиланде из-за ограничительных мер, введенных в связи с распространением коронавируса, вылетел из Бангкока и перевез на родину 370 туристов.

В ближайшие несколько дней домой планируется вернуть около 5 тыс. граждан России.

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