 

Кудрин предрек трехкратный рост числа безработных в России

13.04.2020, 14:16, Новости дня

Из-за нынешнего кризиса число безработных в РФ может вырасти в три раза, считает председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.

«По прогнозам в период этого кризиса в РФ с 2,5 млн до 8 млн увеличится число безработных на какой-то период. Возможно, что и до конца года», – сказал он в интервью телеканалу РБК. По его мнению, затем произойдет перезапуск экономики с последующим ростом спроса и потребления, благодаря чему число безработных снова снизится, сообщают «Ведомости».

Падение ВВП из-за кризиса он оценил в 5%, но указал, что очень трудно давать строгие оценки, и по другим прогнозам ситуация может оказаться значительно лучше.

Он также предложил значительно увеличить в РФ на время кризиса МРОТ и пособие по безработице.

Ранее ВЭБ предсказал, что экономика РФ в апреле–июне 2020 года может упасть на 18%, реальные доходы россиян – на 17,5%. Также эксперты банка ожидают, что уровень безработицы вырастет с 4 до 7%, а пик безработицы придется на второй квартал, когда рост числа потерявших работу составит 10% от экономически активного населения.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.03 / Замглавы Минэкономразвития назначен замминистра финансов

04.02 / В США разгорается секс-скандал с сотрудницами и владельцем бренда Victoria’s Secret

12.03 / Анонс нового планшета Samsung Galaxy Tab S6 Lite ожидается в ближайшее время

17.02 / Pagani раскрыла некоторые параметры эксклюзивной версии Huayra Imola

07.04 / В МИД заявили об опасности «киберпандемии»

17.03 / Власти решили ввести пакет мер поддержки экономики

09.04 / Трамп заявил о приближении к победе над коронавирусом

10.02 / В Минздраве развеяли «преступный миф» о лечении коронавируса

10.04 / Верховная Рада соберется на внеочередное заседание 13 апреля

09.04 / Смартфон Realme X3 SuperZoom обзавелся 12 гб ОЗУ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска