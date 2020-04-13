Изменения в госбюджет-2020: расходы на МВД предложили увеличить на 195,21 млн грн, бюджет ГБР, НАБУ и прокуратуры – уменьшить

13.04.2020, 14:15, Новости дня

В поданном в Верховную Раду проекте изменений в государственный бюджет на 2020 год (законопроект №3279-д) предлагают увеличить расходы на Министерство внутренних дел на 195,21 млн грн – с 92,97 млрд грн до 93,16 млрд грн.

Как сказано в сравнительной таблице изменений расходов (.xlxs), в системе органов МВД увеличение финансирования коснется администрации Государственной пограничной службы Украины, которой дополнительно выделят 200 млн грн.

При этом бюджет Государственного бюро расследований предлагают урезать на 486,2 млн грн (с 1,9 млрд до 1,42 млрд), Национального антикоррупционного бюро – на 114 млн грн (с 1,04 млрд до 924,1 млн), а Офиса генерального прокурора – на 104,9 млн грн (с 7,67 млрд до 7,57 млрд).

В комментарии hromadske заместитель главы парламентской фракции “Слуга народа” Евгения Кравчук объяснила необходимость увеличения бюджета МВД карантином.

“Сейчас полиция, как и медики, несут усиленный вариант службы: это и патрули постоянные, и контроль за обсервацией. Это большое количество людей, которые так же, как и медики, фактически на передовой [борьбы с эпидемией] и могут заболеть. Поэтому должна быть определенная страховка для их семей”, – сказала Кравчук.

Рада планирует рассмотреть изменения в законопроект о госбюджете на 2020 год сегодня, начало заседания запланировано на 14.00.

Премьер-министр Денис Шмыгаль называл предлагаемый законопроект “бюджетом чрезвычайной ситуации в Украине”.

Правительство предложило в поданном законопроекте создать фонд борьбы с коронавирусом. После обсуждения с депутатами его объем уменьшили с 97,1 млрд грн до 64,7 млрд грн.