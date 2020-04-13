Пандемия COVID-19. В Испании за сутки умерло 517 человек, на 102 меньше, чем накануне

13.04.2020, 14:15, Новости дня

За последние 24 часа в Испании от коронавирусного заболевания COVID-19 скончалось 517 человек, всего с начала эпидемии зафиксировано 17 489 летальных исходов. Об этом 13 апреля сообщило министерство здравоохранения страны.

12 апреля сообщалось о 619 погибших.

Выявлено 3477 новых случаев заражения (12 апреля – 4167), таким образом, второй день подряд суточная заболеваемость падает.

Всего в Испании насчитывается 169 496 подтвержденных случаев COVID-19 (первое место в Европе и второе в мире).

Правительство страны с 13 апреля ослабило карантинные ограничения, разрешив работать некоторым промышленным предприятиям некритической инфраструктуры. До 26 апреля в стране действует режим чрезвычайного положения.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 13 апреля, в мире подтверждено почти 1,86 млн случаев заражения коронавирусом, более 438 тыс. пациентов выздоровели, около 115 тыс. скончались.