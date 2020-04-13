За время карантина СБУ выявила 154 агитатора, распространявших фейки о коронавирусе

13.04.2020, 14:15, Новости дня

За время действия карантинных ограничений в Украине Служба безопасности выявила 154 агитатора, распространявших фейки о коронавирусе. Об этом 13 апреля сообщает пресс-служба СБУ.

Служба безопасности также заблокировала более 2 тыс. интернет-сообществ, публиковавших искаженную информацию о COVID-19, с общей аудиторией более 700 тыс. подписчиков.

Отмечается, что фейковый контент на тематику коронавируса в основном распространяется из российского информационного пространства. Он направлен на создание искусственной паники либо содержит призывы к нарушению условий карантина.

Восемь установленных агитаторов из Киева, Одессы, Днепра, Львова и Херсона целенаправленно действовали по заданию российской стороны. Против них следователи СБУ открыли уголовные производства. Информацию об остальных 146 лицах Служба безопасности направила в Нацполицию. Треть из них уже привлечены к административной ответственности.

Карантин в Украине действует с 12 марта. Из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 запретили массовые мероприятия, закрыли учебные заведения, торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы, приостановили авиасообщение с другими странами и прекратили внутренние пассажирские перевозки. Работодателей призвали перевести сотрудников на удаленный режим работы.

С 6 апреля условия карантина ужесточили: украинцам запретили гулять в парках, собираться в группы больше чем по два человека и появляться в общественных местах без маски или респиратора. Эти ограничения будут действовать как минимум до 24 апреля.

Штраф за нарушение правил карантина для граждан составляет от 17 до 34 тыс. грн.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Всего по состоянию на утро 13 апреля COVID-19 подтвержден у 3102 жителей Украины, 93 из них умерли, а 97 выздоровели.