Всемирную организацию здравоохранения обвинили в ориентации на Китай

13.04.2020, 14:10, Новости дня

Действия Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по борьбе с распространением вспышки коронавируса в мире попали под шквал критики на фоне споров по этому поводу между администрацией президента США Дональда Трампа, Китаем и Тайванем, передает CNBC.

На прошлой неделе Трамп обвинил организацию в том, что она неправильно поняла "все аспекты" пандемии коронавируса, и пригрозил приостановить финансирование ВОЗ. Он также написал на своей странице в соцсети, что организация "ориентируется на Китай", хотя большую часть финансирования она получает от Вашингтона.

Последний комментарий Трампа перекликается со многими критическими замечаниями по поводу того, что ВОЗ слишком охотно доверяет информации, получаемой из Китая.

Заместитель премьер-министра Японии и министр финансов Таро Асо сообщил в парламенте, что некоторые начали называть Всемирную организацию здравоохранения "Китайской организацией здравоохранения".

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус ранее предупредил мировых лидеров, что политизация вспышки Covid-19 только усугубит ситуацию.

Тедрос также обвинил Тайвань во вспышке расистских и личных нападок, однако тайваньская сторона назвала эти обвинения необоснованными и потребовала извинений.

Затем в Тайбэе было опубликовано электронное письмо, в котором сообщалось о передаче коронавируса от человека к человеку уже 31 декабря — это утверждение ВОЗ оспаривалось. Госдепартамент США в связи с этим задался вопросом, почему ВОЗ не приняла никаких мер после появления информации из Тайваня.

Как известно, ООН и ВОЗ не признают суверенитет Тайваня, поэтому тайваньское правительство заявило, что его исключение ставит под угрозу жизнь его граждан.

Это показывает, как чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения превратилась в геополитический спор между различными заинтересованными сторонами. Китай является одной из основных сторон, стремящихся доминировать в повествовании о глобальных усилиях по борьбе с вирусом, поскольку он предлагает помощь и жертвует медикаменты.

Пекин защищал ВОЗ в его ссоре с Тайванем, который Китай называет своей территорией, и никогда не отказывался от применения силы, чтобы поставить остров под контроль со стороны материковых властей.

ВОЗ во главе с Тедросом "активно выполняет свои обязанности и отстаивает объективную, научно обоснованную и беспристрастную позицию", сообщил официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь.

Чжао также обвинил Тайбэй в политизации вопроса и в стремлении к независимости.

ВОЗ также подверглась критике за бездействие на ранних стадиях вспышки, когда коронавирус распространялся на материке.

Онлайн-петиция, призывающая к отставке нынешнего главы ВОЗ, приближается к 1 миллиону подписей и ссылается на задержку ВОЗ в обозначении пандемии как чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.

Критики также обвиняют ВОЗ в том, что она не выразила свое несогласие с тем, что Китай заставил замолчать информаторов в городе Ухань, где вирус впервые был обнаружен в конце прошлого года.

Китай сообщил организации о вспышке в конце декабря, но подтвердил передачу инфекции от человека человеку только за несколько дней до Лунного нового года в конце января. К 23 января, когда Ухань был заблокирован, миллионы уже покинули город, уехав в другие города как в Китае, так и за его пределами.