 

Песков назвал «истеричными» опасения повторения в РФ 90-х годов из-за эпидемии коронавируса

13.04.2020, 14:09, Разное

На фоне продолжающейся в РФ эпидемии коронавируса COVID-19 некоторые эксперты высказывают мнение о вероятности повторения в стране 90-х годов с нестабильной криминогенной ситуацией. Дмитрий Песков, пресс-секретарь главы государства, назвал такие опасения «истеричными».
По мнению государственного деятеля, ситуация, спровоцированная коронавирусом, не должна вызывать «истеричных опасений», так как органы охраны правопорядка продолжают надлежащим образом выполнять возложенные на них функции. Также Песков отметил, что в РФ не следует выстраивать «авральные графики», принимая во внимание лишь определённые случаи.

В сложившейся ситуации Дмитрий Песков призвал «не сгущать краски», прогнозируя повторение 90-х годов. При этом разрешению актуального вопроса относительно борьбы с распространением коронавируса COVID-19 в РФ важно уделять внимание, но избегать «панических настроений», информирует интернет-портал «ПолитЭксперт».



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