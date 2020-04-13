Собчак обвинила Канделаки в фотошопе: «Вот наглости и правда можно поучиться»

13.04.2020, 14:09, Разное

Телеведущая и общественный деятель Ксения Собчак в своём Telegram-канале обвинила коллегу Тину Канделаки в редактировании посредством фотошопа опубликованного в Instagram снимка. Светская львица заметила, что на кадре после обработки «покосились» и дом, и находящиеся рядом деревья.

«Это могут делать лишь настоящие спортсмены, правда?» – с сарказмом прокомментировала замеченные на фото недостатки Ксения Собчак, высмеивая пост Тины Канделаки о правильном питании и красивой фигуре. На снимке генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» запечатлена в ярко-розовом спортивном костюме, оголяющем подтянутый живот. «Нередко человек склонен обвинять в собственном несовершенстве особенности своего организма, вместо того чтобы начать работу над собой», – написала в Instagram-посте Тина Канделаки, далее разместив ТОП-10 вредных привычек в питании, из-за которых происходит набор веса: недосыпание, пассивный образ жизни, недостаток в рационе фруктов и овощей, быстрое поглощение пищи, курение, употребление алкоголя и прочее.

Однако Ксения Собчак в Telegram-канале написала: она бы ни за что не стала обращаться к коллеге за советами в поддержании фигуры, ведь та поступает нечестно, вводя в заблуждение фолловеров, поскольку использует для обработки снимков графические редакторы. Из-за этого на кадре деревья позади Тины Канделаки выглядят, как отметила её оппонентка, неестественно изогнутыми.

На этом Ксения Собчак не остановилась, саркастически заявив, что её «восхищает наглость» Тины Канделаки, ведь она называет себя генпродюсером «Матча ТВ», тогда как в действительности, по словам светской львицы, последние два года полностью отстранена от руководства телевизионным каналом.

Ксения Собчак также добавила: Тина Канделаки напрасно считает себя «фитнес-гуру», ведь на самом деле её физические данные указывают на обратное. «При таком-то телосложении и весе… Вот у кого, и правда, наглости можно поучиться. А за советы по питанию – спасибо, однако не нужно», – резюмировала экс-кандидат в президенты РФ.