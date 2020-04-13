Псковский губернатор показал соблюдение дистанции прихожанами храма Александра Невского

13.04.2020, 14:08, Новости дня

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников, поздравив псковичей с Вербным воскресеньем, опубликовал фотографию, на которой видно, как соблюдается дистанция между прихожанами храма Александра Невского.

«Поздравляю всех православных христиан с Вербным Воскресеньем! Пусть в ваших семьях царят мир, согласие и любовь! Желаю всем счастья, душевного тепла и сил на благие дела! Однако самое главное пожелание сегодня – крепкого здоровья. Берегите себя и своих близких!» – написал глава региона в своем Instagram.

К своей записи губернатор приложил несколько фотографий, на одной из них можно увидеть, каким образом проходила служба в псковском храме Александра Невского в условиях распространения коронавируса: верующие молились под открытым небом на расстоянии друг от друга. Место, где они должны были стоять, отмечено на асфальте.

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Публикация от Михаил Ведерников (@m.v_007) 12 Апр 2020 в 6:01 PDT

Отметим, что богослужения в храмах Русской православной церкви в Москве и Московской области в период с 13 по 19 апреля пройдут без участия прихожан.