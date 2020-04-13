 

Россия и Иран подчеркнули необходимость отказа от ограничений в поставках медикаментов

13.04.2020, 14:08, Новости дня

Министры иностранных дел РФ и Ирана Сергей Лавров и Джавад Зариф по телефону обсудили координацию в борьбе с коронавирусом и необходимость отказаться от санкций в отношении поставок медикаментов, сообщили в МИД.

«Особое внимание министры уделили задачам многосторонней координации в борьбе с коронавирусной инфекцией, включая отказ от незаконных односторонних санкций и иных ограничений в отношении поставок медикаментов и товаров первой необходимости», – передает ТАСС сообщение дипведомства.

В министерстве указали, что стороны также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня с акцентом на развитие ситуации в Афганистане с учетом роли государств региона.

«Затрагивались также перспективы активизации усилий по урегулированию в Йемене в свете последних предложений ООН», – добавили МИД.

Как отмечается в сообщении, разговор состоялся по просьбе Зарифа.

В среду The Wall Street Journal со ссылкой на источники в администрации президента США Дональда Трампа сообщила, что США намерены заблокировать выделение Международным валютным фондом (МВФ) кредита Ирану на 5 млрд долларов, который он запросил для борьбы с коронавирусом нового типа.



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