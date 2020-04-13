 

Стас Михайлов заразился коронавирусом

13.04.2020, 14:08, Новости дня

Российский певец Стас Михайлов подтвердил, что заразился коронавирусом, и призвал всех вовремя обращаться за медицинской помощью.

«Сам никогда не думал, что с этим столкнусь, но, к сожалению, это правда. И уже тест Роспотребнадзора подтвердил, что у меня действительно был коронавирус», – написал исполнитель на своей странице в Instagram.

Он добавил, что получил множество сообщений о том, что «сейчас люди вовремя обратились в больницы, и действительно пневмонии оказались коронавирусом, как и у меня».

Михайлов отметил, что лечение в РФ проходило на очень высоком уровне.

«Вы должны понимать, что своевременное обращение к врачам и уважительное отношение к себе и окружающим даст хороший результат. Самоизоляция – это лучшее для нас сегодня! Поймите, мы должны думать не только о себе, а ещё и о тех, кто рядом! Время покажет и все расставит на свои места! Но, я надеюсь, что Бог хранит Россию и Бог с нами!» – отметил артист.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Стас Михайлов (@stas_mihailoff) 12 Апр 2020 в 12:58 PDT

Напомним, в конце марта  певец Лев Лещенко был госпитализирован в инфекционную больницу Коммунарки с коронавирусом после того, как он вернулся с гастролей в США транзитом через Ниццу. Позже его выписали с отрицательными результатами на коронавирус.

Исполнительница Надежда Бабкина также была госпитализирована с пневмонией, она получает всю необходимую медицинскую помощь.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.04 / Французский актер Морис Барье умер от коронавируса

20.02 / Опубликовали фото кроссовера Exeed TXL для России

11.04 / Кремль пожелал США переломить кризис с коронавирусом

08.02 / За два дня “Дію” скачали почти 800 тысяч раз. Приложение возглавило рейтинг бесплатных приложений App Store

19.02 / Москва приступила к анализу решения суда Гааги по ЮКОСу

27.02 / Украинский телеканал оштрафовали за критику политики Киева по Донбассу

04.02 / Филарета исключили из числа членов священного синода ПЦУ

14.02 / Порнографический скандал в Париже – художник Павленский помешал однопартийцу Макрона

08.04 / Импорт имбиря в Россию вырос в 12 раз

06.02 / Вспышка коронавируса ударит по экономике Австралии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска