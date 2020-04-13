Стас Михайлов заразился коронавирусом

13.04.2020, 14:08, Новости дня

Российский певец Стас Михайлов подтвердил, что заразился коронавирусом, и призвал всех вовремя обращаться за медицинской помощью.

«Сам никогда не думал, что с этим столкнусь, но, к сожалению, это правда. И уже тест Роспотребнадзора подтвердил, что у меня действительно был коронавирус», – написал исполнитель на своей странице в Instagram.

Он добавил, что получил множество сообщений о том, что «сейчас люди вовремя обратились в больницы, и действительно пневмонии оказались коронавирусом, как и у меня».

Михайлов отметил, что лечение в РФ проходило на очень высоком уровне.

«Вы должны понимать, что своевременное обращение к врачам и уважительное отношение к себе и окружающим даст хороший результат. Самоизоляция – это лучшее для нас сегодня! Поймите, мы должны думать не только о себе, а ещё и о тех, кто рядом! Время покажет и все расставит на свои места! Но, я надеюсь, что Бог хранит Россию и Бог с нами!» – отметил артист.

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Публикация от Стас Михайлов (@stas_mihailoff) 12 Апр 2020 в 12:58 PDT

Напомним, в конце марта певец Лев Лещенко был госпитализирован в инфекционную больницу Коммунарки с коронавирусом после того, как он вернулся с гастролей в США транзитом через Ниццу. Позже его выписали с отрицательными результатами на коронавирус.

Исполнительница Надежда Бабкина также была госпитализирована с пневмонией, она получает всю необходимую медицинскую помощь.