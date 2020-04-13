Нужно ли мыть продукты мылом, уксусом и отбеливателем?

13.04.2020, 14:05, Разное

В интернете распространяется информация о том, что в связи с риском заражения новым коронавирусом необходимо мыть фрукты и овощи с мылом. Об этом рассказывают как видео-блогеры, так и известные СМИ. Сайт Live Science узнал мнение ученых-специалистов по продуктам питания о том, как лучше мыть продукты во время пандемии.

Мыть продукты с мылом – опасно

В видео, которое получило вирусное распространение, семейный врач утверждает, что фрукты и овощи нужно мыть с мылом в течение 20 минут, по аналогии с рекомендациями по мытью рук. Профессор Бенджамин Чепмен (Benjamin Chapman) из Университета штата Северная Каролина считает, что это может привести к раздражению желудка, которое будет сопровождаться тошнотой, рвотой, диареей и болью в животе. Дело в том, что поверхность продуктов питания обычно пористая, на ней могут задерживаться частицы мыла.

Профессор Чепмен напомнил, что вопрос о токсичности средств для мытья посуды остается открытым в течение 60 лет. «Наш желудок не создан для контакта с такими компонентами», – считает он.

Предложение мыть фрукты и овощи с мылом не соответствует и официальным рекомендациям. Например, Министерство сельского хозяйства США указывает, что моющие средства не одобрены для мытья пищевых продуктов. Это может привести к заглатыванию частиц моющих веществ.

Мытье рук остается лучшим средством

Недавнее исследование объясняет, как долго новый коронавирус живет на картоне (1 сутки), пластике и нержавейке (до трех суток). Ученые отмечают, что количество вирусов на поверхностях быстро сокращается. Несмотря на способность вируса жить некоторое время на материалах, из которых делают упаковки продуктов, дезинфицировать или отправлять на карантин купленную еду нет смысла.

«Сейчас нет никаких доказательств тому, что еда или упаковки пищевых продуктов могут быть средством распространения коронавируса», – утверждает Чепмен. Он добавляет, что многие неофициальные рекомендации, распространенные в интернете, не основаны на научных данных. Чепмен указывает, что главное – помыть руки после разгрузки сумок с продуктами.

С утверждением, что важнейшее профилактическое мероприятие – мытье рук, согласен и Дональд Шаффнер (Donald Schaffner), профессор Университета Ратгерса. Он напоминает, что руки следует также мыть перед приготовлением пищи и перед едой.

«Это было хорошим советом и до пандемии. И останется им после пандемии», – указывает Шаффнер.

По его мнению, вирус вряд ли обнаружится на еде, а если и будет там, то человек, который проглотил его, вряд ли заболеет.

Ранее профессор Чепмен в интервью Live Science указывал, что, теоретически, коронавирус не должен выжить в кислой среде желудочного содержимого.

В интернете можно встретить предложения мыть продукты разведенным отбеливателем, лимонным соком или уксусом во время пандемии COVID-19. Никаких доказательств, что это чем-то поможет, нет. В то же время, отбеливатель потенциально опасен для здоровья.

Профессор Чепмен считает, что фрукты и овощи нужно мыть проточной холодной водой. «Это может удаль от 90 до 99% всего, что есть на их поверхности», – говори он.