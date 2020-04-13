 

ВОЗ назвала причину ужесточения карантинных мер в Москве

13.04.2020, 13:53, Новости дня

Рост социальных контактов в Москве на прошлой неделе привел к необходимости введения новых мер, чтобы люди тщательнее соблюдали требования самоизоляции, сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.

Она отметила, что статистические тренды показали в начале прошлой недели резкий подъем кривой заболеваемости, также были зафиксированы случаи тяжелой пневмонии у людей, которые не были определены как контактировавшие с заболевшими или лица в изоляции. Также индекс самоизоляции Яндекса не поднимался до 4 пунктов за последние две недели.

«Появление людей и автомобилей на улицах говорит о том, что люди встречаются, собираются группами – возможно, и в замкнутых пространствах. Поэтому необходимы меры для лучшего соблюдения (ограничений), снижения контактов», – передает РИА «Новости» слова Вуйнович.

«Как конкретно они (меры) будут осуществляться, зависит от властей и сообществ, но главное – эти меры должны быть эффективными и должны сократить число случаев передачи вируса», – добавила она.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа.

За последние сутки в РФ подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – 2558 в 62 регионах. Наибольшее число заболевших за сутки зафиксировано в Москве – 1355, в Подмосковье – 495 человек, в Санкт-Петербурге – 121. За сутки умерло 18 пациентов с коронавирусом. За весь период по РФ зафиксировано 148 летальных исходов.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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