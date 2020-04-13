 

Атомная подлодка «Князь Владимир» готовится пополнить ряды ВМФ РФ до конца июня

13.04.2020, 13:53, Разное

К концу июня 2020 года атомная подводная лодка (АПЛ), получившая название «Князь Владимир», вероятно, пополнит ряды ВМФ РФ. Для этого судну проекта 955А необходимо еще раз сходить в море, чтобы убедиться в отсутствии неполадок.
Первоначально АПЛ «Князь Владимир» должна была войти в состав Военно-Морского флота в декабре 2019 года. Но технические проблемы, обнаруженные в ходе испытаний, отсрочили это событие на полгода, отмечает общественно-политический журнал «Политическая экспертиза».

АПЛ «Князь Владимир» является первым стратегическим подводным крейсером, сошедшим на воду в конце 2017 года. Эксперты добавляют, что субмарина получила двигатель с пониженной шумностью, инновационные системы для маневрирования и продолжительного пребывания на глубине, а также улучшенные механизмы управления стрельбой. Источники из Министерства обороны утверждают, что судно способно нести на себе до 16 ракет «Булава».



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