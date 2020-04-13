Песков призвал не проецировать тесное общение Путина и Трампа на отношения стран

13.04.2020, 13:53, Новости дня

Вряд ли можно проецировать более тесное общение президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на отношения двух стран в целом, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Можно ли это все проецировать на общий фон двусторонних российско-американских отношений? Скорее всего, сейчас вряд ли можно прийти к такому выводу», – передает РИА «Новости» его слова.

Песков также отметил, что Путин в разговорах с Трампом и лидерами других стран не поднимает тему отмены санкций против России.

«Нет, вы знаете, что президент Путин не поднимает тему санкций при общении с главами государств, которые такие рестрикции применили в отношении нашей страны. Президент Путин не поднимает эту тему», – сказал Песков.

Он добавил, что эту тему не поднимал и Трамп.

Кроме того, в последнем разговоре Путин и Трамп не поднимали тему договора о стратегических наступательных вооружениях, как и тема встречи большой пятерки Совбеза ООН.

«Нет, она не поднималась, встреча, как вы понимаете, сама по себе, собственно, была инициирована президентом как концептуальная встреча, конечно, формат телеконференции, который сейчас широко практикуется для кризисного менеджмента, он не создает нужную атмосферу для такого концептуального общения, тем более глав пятерки Совбеза. Но, по крайней мере, она не поднималась пока по новой встрече, по месту, по датам, пока каких-то новых вводных нет», – сказал Песков.

Отметим, что Путин и Трамп созвонились уже дважды за сутки – такое произошло впервые.

В Кремле сообщили, что Путин после разговора с Трампом и королем Саудовской Аравии Сальманом провел отдельный телефонный разговор с американским лидером, в котором обсудил стратегические вопросы.