 

1+1 – пожар в Чернобыле подобрался к атомной станции

13.04.2020, 13:50, Новости дня

В чернобыльской зоне отчуждения уже больше недели бушует масштабный пожар. Как передаёт «1+1», огонь уже вплотную подобрался и к атомной станции. В полиции считают, что причиной возгорания мог стать поджог.

Тысяча гектаров сгоревшего леса: масштабный пожар в зоне отчуждения уже уничтожил по меньшей мере 12 бывших сёл, леса, болота и старые кладбища. Огонь в лесах Чернобыля бушует уже больше недели. Сегодня он вплотную подобрался и к атомной станции. В интернете распространяется видео, на которых лошади Пржевальского бегут по сгоревшим полям. 

Самолёты и вертолёты тоннами сбрасывают воду на охваченную огнём территорию. Убытки из-за пожара уже оценивают в десятки миллионов гривен. Спасатели считают, что причиной возгорания леса является обычный поджог. В полиции сейчас проверяют двух подозреваемых, которые могли это совершить. 

Дата выхода в эфир 13 апреля 2020 года. 



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