В Москве разъяснили правила передвижения детей в условиях самоизоляции

13.04.2020, 13:48, Новости дня

Дети до 14 лет не должны нарушать режим самоизоляции: если им необходимо передвигаться по городу, то они должны это делать в сопровождении родителей, сообщил глава столичного департамента информтехнологий Эдуард Лысенко.

«Дети должны соблюдать режим самоизоляции, о чем было сказано в первоначальном указе о введении повышенной готовности. Однако если они будут перемещаться в рамках указа по пропускам, тогда их должны сопровождать родители и родители для себя выписывают соответствующий пропуск, исходя из целей», – сказал Лысенко в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, более 885 тыс. пропусков выдали жителям столицы для передвижения по городу.

«Это на минус 10 минут назад. Из них примерно 90% практически это пропуска работающих», – сказал Лысенко.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении в столице цифровых пропусков для поездок на транспорте. Вслед за Москвой электронные пропуска ввели в Подмосковье. С понедельника у москвичей появилась возможность оформить цифровой пропуск.

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