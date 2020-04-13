Испытания по использованию беспилотников в борьбе с коронавирусом прошли в России

13.04.2020, 13:48, Новости дня

Испытания, в ходе которых беспилотники доставляли пробы на коронавирус и оповещали население о необходимости самоизоляции, прошли на аэродроме в Тверской области, сообщили в пресс-службе концерна «МАНС».

«На аэродроме «Орловка» 11 апреля прошли учения по использованию беспилотников в интересах борьбы с распространением коронавируса», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

На учениях была отработана оперативная доставка грузов медицинского назначения и проб на коронавирус на дальние и короткие расстояния с использованием беспилотников. Также летательные средства проверили на возможность оповещения населения с воздуха.

«Комплексное мероприятие включало в себя меры по дезинфекции зараженных зон с использование беспилотных воздушных средств», – добавили в концерне.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа.

За последние сутки в РФ подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – 2558 в 62 регионах. Наибольшее число заболевших за сутки зафиксировано в Москве – 1355, в Подмосковье – 495 человек, в Санкт-Петербурге – 121. За сутки умерло 18 пациентов с коронавирусом. За весь период по РФ зафиксировано 148 летальных исходов.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.