Французский актер Морис Барье умер от коронавируса

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13.04.2020, 13:48, Новости дня

В возрасте 87 лет от коронавирусной инфекции скончался французский актер Морис Барье, снимавшийся с Аленом Делоном, Жан-Полем Бельмондо и Пьером Ришаром.

«Морис Барье, известный благодаря множеству ролей второго плана в кино и театре… умер в эти выходные от коронавируса в возрасте 87 лет», – цитирует газету Figaro РИА «Новости».

Барье снялся в десятках кинокартин. Он сыграл агента Шаперона в «Высокий блондин в черном ботинке», снимался в фильме «Папаши», играл комиссара полиции в «Беглецах».

Ранее от осложнений на фоне коронавируса в возрасте 69 лет умер американский актер Марк Блум, известный по сериалу «Клан Сопрано» и фильмам «Свидание вслепую» и «Крокодил Данди».

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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