Французский актер Морис Барье умер от коронавируса
13.04.2020, 13:48, Новости дня
В возрасте 87 лет от коронавирусной инфекции скончался французский актер Морис Барье, снимавшийся с Аленом Делоном, Жан-Полем Бельмондо и Пьером Ришаром.
«Морис Барье, известный благодаря множеству ролей второго плана в кино и театре… умер в эти выходные от коронавируса в возрасте 87 лет», – цитирует газету Figaro РИА «Новости».
Барье снялся в десятках кинокартин. Он сыграл агента Шаперона в «Высокий блондин в черном ботинке», снимался в фильме «Папаши», играл комиссара полиции в «Беглецах».
Ранее от осложнений на фоне коронавируса в возрасте 69 лет умер американский актер Марк Блум, известный по сериалу «Клан Сопрано» и фильмам «Свидание вслепую» и «Крокодил Данди».
Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет