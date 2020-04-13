 

Северная Корея активизирует усилия по противодействию коронавирусу

13.04.2020, 13:41, Новости дня

Северная Корея утверждает, что она активизирует работу по предотвращению распространения коронавируса.

Послушный высший законодательный орган, Верховное народное собрание в воскресенье получило доклад о действиях режима в связи с пандемией COVID-19, сообщило в понедельник государственное информагентство ЦТАК.

На опубликованных ЦТАК фотографиях видны сотни законодателей, которые сидят рядом друг с другом без защитных масок.

Северная Корея не сообщала о случаях инфицирования новым коронавирусом, после того как он начал распространяться в соседнем Китае, ставшем эпицентром эпидемии. Правительство в Пхеньяне поместило тысячи человек, включая иностранных дипломатов, на карантин.

Доклад был обнародован через день после того, как верховный лидер Ким Чен Ын провел заседание Политбюро ЦК правящей Трудовой партии Кореи в Пхеньяне, о чем сообщило ЦТАК.

Сообщается, что Ким Чен Ын провел несколько кадровых перестановок. В частности, в состав Госсовета включен Ли Сон Гвон – бывший высокопоставленный военачальник, который был назначен министром иностранных дел ранее в этом году.

  • Служба новостей «Голоса Америки»

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