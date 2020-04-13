Испания разрешила выйти на работу сотрудникам некоторых предприятий

13.04.2020, 13:41, Новости дня

Испания ослабляет некоторые ограничения, введенные в связи с коронавирусом: с понедельника на работу могут выйти сотрудники промышленных предприятий и строители.

В ситуации, когда вирус продолжает распространяться, компании должны обеспечить работников средствами защиты и следить за тем, чтобы они соблюдали рекомендованную дистанцию в два метра друг от друга.

Испания вошла в число наиболее пострадавших от коронавируса стран: здесь зафиксировано более 165 тысяч инфицирований и 17 тысяч смертельных исходов. Значительная часть страны находится на карантине уже около месяца.

Премьер-министр Педро Санчес заявил в воскресенье, что пандемия представляет угрозу не только из-за воздействия на здоровье, но и в социально-экономическом плане.

«Поэтому ответная реакция требует принятия мер не только по предотвращению заражения и восстановлению системы здравоохранения, но и по предотвращению паралича и коллапса нашей экономики, который негативно отразится на занятости в нашей стране», – сказал Санчес.

Поиском баланса между длительностью карантина и возобновлением трудовой деятельности людей для восстановления экономики занимаются правительства по всему миру.

Премьер-министр Южной Кореи Чон Се Гюн заявил в понедельник, что власти обсуждают новые рекомендации, которые оставят в силе правила социального дистанцирования, но одновременно разрешат определенную «социально-экономическую деятельность».

Количество новых случаев инфицирования в Южной Корее постепенно сокращается. В понедельник правительство сообщило о 25 новых случаях.

Президент США Дональд Трамп дал понять, что он хочет вернуть экономическую деятельность в привычное русло как можно скорее. Его администрация рекомендовала людям по возможности оставаться дома до конца месяца, в то время как губернаторы большинства штатов пошли дальше и запретили людям выходить из дома, сделав исключение для занятий физкультурой и покупок продуктов.

Главный эксперт по инфекционным заболеваниям доктор Энтони Фаучи в интервью CNN предположил, что некоторые из этих ограничений могут быть сняты уже в мае.

«Мы надеемся, что в конце месяца мы сможем оглядеться и сказать: хорошо, есть ли здесь какой-нибудь элемент, который мы можем начать осторожно отключать? Если да, то так и сделаем. Если нет, то будем выжидать дальше», – сказал Фаучи.

Он отметил, что ключевым моментом будет способность быстро выявлять инфицированных, изолировать их и отслеживать их контакты. При этом любые усилия по возобновлению деловой активности будут зависеть от конкретной ситуации в разных районах страны.

По данным Университета Джонса Хопкинса, по состоянию на понедельник в мире зарегистрировано 1,85 миллиона случаев заболевания, 114 тысяч человек скончались. На США приходится 550 тысяч заболевших.