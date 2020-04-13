 

Мнение: 6 лет назад началась карательная операция ВСУ на Донбассе

13.04.2020, 13:35, Разное

К 6-й годовщине занятие отрядом Стрелкова Славянска и первым боестолкновениям, которые начались с 13 апреля, когда на Украине объявили о начале карательной операции на Донбассе.
Подборка интервью 6-летней давности с бойцами ополчения в Славянске и Краматорске. Снято 13 апреля, на следующий день после начала взятия под контроль Славянско-Краматорской агломерации, с чего и началась Славянская эпопея.

И еще пара видео, снятых через несколько дней.

Спустя 6 лет после этих событий на политической карте мира существует два непризнанных государственных образования (которые навряд ли тогда планировались, но которые без обороны Славянска вряд ли бы состоялись), а борьба Донбасса за право самостоятельно решать свою судьбу и не жить в составе бандеровского государства до сих пор продолжается. И время достаточно наглядно показало, что из себя представляет Украина, из состава которой выходил Донбасс.

Источник: Colonel Cassad



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