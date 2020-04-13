Эпидемиолог оценил эффективность двухнедельной самоизоляции в России

13.04.2020, 13:30, Новости дня

Самоизоляция является правильной мерой, но из-за того, что она была соблюдена не полностью, сложно говорить о результатах, сообщил газете ВЗГЛЯД заведующий клинико-диагностическим центром Центрального НИИ эпидемиологии Владимир Чуланов.

С 29 марта из-за ситуации с коронавирусом нового типа власти Москвы ввели обязательный режим самоизоляции для граждан всех возрастов, который продлится до 1 мая. Позже премьер-министр Михаил Мишустин призвал все российские регионы последовать примеру столицы. С 15 апреля в Москве введут пропускной режим.

«Пока выводы рано делать. Однозначно, самоизоляция является правильной мерой, которая помогает сгладить развитие эпидемической ситуации. На сегодня, те меры, которые предприняты, если они будут выполняться в полном объеме, как, собственно, и предполагалось, они позволят достичь тех целей, которые были поставлены. С моей точки зрения, необходимости ужесточать эти меры нет», – говорит Чуланов.

Поскольку РФ все еще находится в ситуации «развивающейся эпидемии», то ближайшие две недели строгое соблюдение мер являются очень важными задачами, отмечает эпидемиолог. При этом сказать, как именно уже пройденная двухнедельная самоизоляция повлияла на эпидситуацию, невозможно, так как на она зависит от многих факторов.

«Эпидситуация зависит не только от мер по изоляции, но еще и от того, какое количество пациентов было инфицировано, как сильно успел распространиться вирус и некоторые другие. Сейчас нужно не оценивать эффективность самоизоляции, а строго соблюдать ее. Потому что нельзя оценить то, что не выполнено», ­– считает Чуланов.

Ранее в беседе с газетой ВЗГЛЯД президент Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги Виктор Макаров рассказал, что россияне нарушают режим самоизоляции из-за менталитета.