 

Поклонники получили совет от Лизы Галкиной хорошо мыть руки

13.04.2020, 13:30, Разное

Дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой не только прилежно учатся, но и стараются делится своими знаниями со всеми людьми. В этот раз они обсуждали правила поведения во время карантина, напомнив о некоторых из них своим поклонникам, например, мытье рук.
Поучительным тоном Лиза пояснила о гигиене рук, немного перепутав последовательность действий. Начав с тщательного вытирания, она сообщила, что сам процесс требует серьёзного отношения, а «сбрызгивать и все» уже не получится. Нужно хорошо намыливать и долго мыть руки. Кроме того, выходить из дома девочка пока не советует. «Лекция» получилась короткой, но убедительной.

Слушатели в очередной раз не пожалели комплиментов для детей и их родителей, но Лиза получила больше всех. Некоторые даже назвали девочку «маленькой актрисой».



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