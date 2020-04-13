 

Однажды в Голливуде: как Сильвестр Сталлоне, Кэти Перри, Дженнифер Лопес и другие звезды отметили католическую Пасху

13.04.2020, 13:10, Разное

Вчера, 12 апреля, католический мир отмечал Пасху. Правда, если в прошлые года главный христианский праздник объединял семьи и друзей под одной крышей, то в этот раз из-за пандемии коронавируса объединяться пришлось в конференц-коллах. Церковные службы также прошли в формате онлайн. Впрочем, некоторые атрибуты праздника остались без изменений: разноцветные яйца в корзинках, сладкие угощения, зайчики и цыплята – Instagram зарубежных звезд заполонили фотографии со специальной атрибутикой.

Символом католической, так же как и православной Пасхи, являются крашеные яйца. Дом перед праздником католики украшают цветами и гирляндами. В США также популярны кондитерские фигурки пасхальных кроликов и зайцев. Родители рассказывают детям, что пасхальный заяц сносит яйцо, а затем прячет в траве и кустах. Малышам же после такого рассказа предстоит отправиться на поиски сюрприза. После найденные угощения ставят на стол.

Сильвестр Сталлоне с дочерьмиКликните на фото для просмотра галереи

Как происходят поиски яиц, можно посмотреть в Instagram Дженнифер Лопес. Вместе с женихом Алексом Родригесом они устроили конкурс для своих многочисленных детей. Те же с радостью ввязались в игру.

Больше пасхальных фотографий из Instagram звезд ищите в галерее выше.

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Публикация от Alex Rodriguez (@arod)12 Апр 2020 в 4:21 PDT



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