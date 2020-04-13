Старшая дочь Анастасии Заворотнюк опровергла слухи о своей беременности

13.04.2020, 13:09, Разное

Старшая дочь знаменитой актрисы Анастасии Заворотнюк Анна назвала слухи о своей беременности фейком. Подтверждением стало фото в Instagram-аккаунте с идеально плоским животом.

Умение отличать правду от вымысла 23-летняя девушка считает очень важным для человека. В этом она убедилась на примере собственной матери, борющейся с серьезным заболеванием. Огромное количество ничем не подтвержденной информации заполнило медиапространство в течение всего времени её болезни. В этот раз появилось сообщение об «интересном положении» дочери. Скоропалительные выводы были сделаны после поста Анны Стрюковой о её желании стать матерью.

Талантливая дочь Заворотнюк, рожденная во втором браке актрисы с бизнесменом Дмитрием Стрюковым, два года назад с отличием закончила Pace University в США, получив диплом продюсера. А в 16 лет она начала свою блогерскую деятельность, снялась в сериале «Закрытая школа, год была ведущей программы «Достать звезду».

Она унаследовала от мамы не только яркую внешность, но и стройную фигуру с модельными параметрами. Её охотно снимали модные журналы. Анна Стрюкова ведет здоровый образ жизни, любит плавание и прогулки на свежем воздухе, соблюдает режим питания. Вместе с тем она может позволить себе мороженое и шоколад, абсолютно не страшась повышения веса.