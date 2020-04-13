Тизер нового корпоративного телевизора от Huawei указал на дату его презентации

13.04.2020, 13:09, Разное

На прошлой неделе крупная китайская телекоммуникационная компания Huawei Technologies представила флагманский телевизор Smart Screen X65, а уже сегодня анонсировала дату нового аналогичного устройства. Производитель позиционирует его как «корпоративный интеллектуальный экран», но подробности о его характеристиках ещё не разглашает.

На тизере нового телевизора от Huawei указывается дата – 17 апреля. Вероятнее всего, именно на этот день запланирована презентация девайса. Согласно ряду источников, во время разработки модели сотрудники компании расширили её функциональность, улучшили «умную» совместную работу и использование облачных приложений. Что касается аудиовизуальной и развлекательной функций, им специалисты уделили меньше внимания, поскольку их новая разработка является продуктом корпоративного уровня.

Прежде всего, такое устройство должно быстро и без проводов подключаться к смартфонам и ПК, для того чтобы пользователи могли через телевизор устраивать видеоконференции. Корпоративным «интеллектуальным» экраном будут обеспечиваться ультравысокое разрешение, низкая задержка, многооконный режим и др.

Для удобного перемещения по офису основание металлического корпуса телевизора разработчики оснастили колёсиками.