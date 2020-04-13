Скандалы: Тяжелое время ответственности Андрея Шмарова

13.04.2020, 13:05, Разное

Исполняющий обязанности главреда «Ведомостей» дважды снимал с сайта критическую колонку о Сечине

С сайта «Ведомостей» в ночь на понедельник дважды была снята колонка экономиста Константина Сонина о главе «Роснефти» Игоре Сечине. Первый раз материал удалил Андрей Шмаров, исполняющий обязанности главного редактора, сообщил шеф-редактор сайта Максим Товкайло. Второе удаление тоже сделал он, говорят два источника Forbes в «Ведомостях».

Колонка «Тяжелое время ответственности: чем может запомниться эпоха Игоря Сечина в «Роснефти» экономиста Константина Сонина была опубликована на сайте «Ведомостей» около 22:00, а к 0:15 исчезла. Шеф-редактор Vedomosti.ru Максим Товкайло сообщил The Bell, что решение принял Андрей Шмаров, исполняющий обязанности главного редактора «Ведомостей». Товкайло подтвердил эту информацию Forbes. Сонин опубликовал в Facebook текст колонки и дописал: «Уже после публикации эта колонка была удалена с сайта «Ведомостей» лично и. о. главного редактора Шмаровым, вопреки мнению тех, кто выпускал газету, в том числе шеф-редактора».

По состоянию на 8:00 мск текст вновь был доступен на сайте «Ведомостей». Ее вернул на сайт заместитель главного редактора «Ведомостей» Александр Губский. На своей странице в Facebook он написал, что «не понимает, что происходит в «Ведомостях».

«Вчера ночью, как обычно, сделал подборку лучших публикаций «Ведомостей» за день — для утренней рассылки подписчикам. Включил туда и колонку Константина Сонина про «Роснефть» и даже дал ссылку на нее в своем ФБ (Facebook. — Forbes). Утром просыпаюсь — нет статьи на сайте. Куда делась, кто снял — не понимаю. Возвращаю публикацию, читайте на здоровье», — говорится в записи Губского. Губский сказал Forbes, что не знает, кто и почему снял колонку.

Шмаров на звонок утром в понедельник сказал, что занят, и попросил перезвонить позже. Вскоре после этого колонка Сонина снова исчезла с сайта. Два источника Forbes в редакции подтвердили, что повторное удаление колонки — также решение Шмарова. Другой источник в редакции сказал, что на встрече с коллективом в конце марта Шмаров обещал не снимать тексты. О том, что Шмаров давал такое обещание, позднее также написала в Facebook редактор отдела медиа «Ведомостей» Ксения Болецкая.

Сооснователь журнала «Эксперт» Андрей Шмаров был назначен исполняющим обязанности главного редактора «Ведомостей» 24 марта. Его кандидатуру предложили бизнесмены Константин Зятьков (издатель газеты «Наша версия») и Алексей Голубович (основатель инвесткомпании Arbat Capital), которые намерены стать новыми владельцами газеты и находятся в процессе приобретения. Утвердить Шмарова на посту должен совет директоров компании-издателя БНМ.

Внутренний конфликт в «Ведомостях» из-за Шмарова начался вскоре после его назначения. Причиной стала статья о продаже активов «Роснефти» в Венесуэле. Она была опубликована 29 марта на сайте издания. Материал изначально назывался «Государство может формально потерять контрольный пакет в «Роснефти». 30 марта заголовок уже опубликованного материала был изменен и стал таким: «Государство в результате сложной сделки сохранит контроль в «Роснефти». Два сотрудника «Ведомостей» сообщили Forbes, что заголовок в опубликованном материале поменял лично Шмаров, не согласовав это ни с кем. После того как это обнаружилось, редакция вернула прежний заголовок, сообщили они. Шмаров назвал смену заголовка в заметке про «Роснефть» «чисто технологической историей». «Я тренировался придумывать разные заголовки для сайта и газеты и не знал, что это нужно с кем-то согласовывать», — сказал он Forbes. «Что там происходит, я не имею понятия и не очень хочу иметь понятия», — заявил The Bell пресс-секретарь «Роснефти» Леонтьев.

Ринат Таиров, Юлия Котова

Оригинал материала: «Форбс»

«Форбс», 10.04.20, ««Чем дольше ситуация подвешена, тем хуже»: конфликт в редакции и карантин блокировали продажу «Ведомостей»»

Сделка по продаже газеты «Ведомости» затягивается, рассказали Forbes участники переговоров. Их планы нарушила пандемия коронавируса COVID-19 и введенный в России режим самоизоляции. А дополнительной проблемой стал возникший на прошлой неделе конфликт в редакции.

Предприниматели Демьян Кудрявцев, Владимир Воронов и Мартин Помпадур, контролирующие акции и долг АО «Бизнес Ньюс Медиа» (издателя «Ведомостей», журнала Harvard Business Review), 17 марта объявили о достигнутом соглашении по продаже акций и активов, связанных с этим проектом. Как говорилось в их заявлении, опубликованном на сайте «Ведомостей», покупателями выступают совладелец и издатель газеты «Версия» Константин Зятьков и предприниматель Алексей Голубович. Цена актива не раскрывалась, но уточнялось, что она «определена с учетом всех рыночных параметров». В тот же день продавцы объявили о прекращении полномочий совета директоров издателя «Ведомостей». Сделка должна быть закрыта в течение одного-двух месяцев, сообщали тогда «Ведомости».

Никакой сделки между потенциальными инвесторами и представителем собственника не заключено, есть только план действий по обследованию компании, ее оценке и по подготовке юридических действий, главное из которых — реструктуризация долгов, предпочтительно — с увеличением акционерного капитала, говорит один из участников сделки. По его словам, в том числе из-за карантина «пока только приступают к оценке компании».

«Задержка на четыре месяца»

Учитывая ситуацию с коронавирусом, сейчас дать осмысленный график сделки стало сложнее, констатирует Воронов. Это подтверждает и Кудрявцев: «Что-то может затянуться само по себе — в стране тотальные выходные». В то же время, обращает внимание он, у сделки и не было жесткой даты. «Никто не заинтересован, по крайней мере я, чтобы это шло медленнее. Мы уже отдали управление — и административное, и редакционное, зачем тянуть?» — поясняет Кудрявцев. Сам он, по его словам, не появляется в офисе с момента передачи управления 18 марта. Голубович отрицает факт передачи операционного управления. По его словам, инвесторы не планировали вмешиваться в управление до сделки и не договаривались об этом с Кудрявцевым.

Объем обязательств «Бизнес Ньюс Медиа» на конец 2018 года, согласно данным Росстата в «СПАРК-Интерфакс», составлял 1,018 млрд рублей, из которых долгосрочные обязательства составили 154 млн рублей, а краткосрочные — более 864 млн рублей. Собеседник Forbes, близкий к компании, оценивает общий объем ее долговой нагрузки в $5-8 млн. По его словам, долговые обязательства актива контролируют не только Кудрявцев и Воронов, но и другие кредиторы, известные менеджменту и покупателям.

Другой собеседник, близкий к консультациям, рассказал Forbes, что ему стало известно о поступившем на выходных 28-29 марта требовании к газете «вернуть 150 млн рублей». Он полагает, что требование предъявила офшорная компания бизнесмена Дмитрия Босова. Президент группы «Аллтек» Босов ранее предоставлял финансирование «Ведомостям», подтверждал Демьян Кудрявцев в интервью основателю проекта The Bell Елизавете Осетинской. «Один раз, и деньги ему были возвращены. И это знает вся редакция. Я согласовывал это с Лысовой (Татьяной Лысовой, бывшим главредом «Ведомостей». — Forbes) и рассказывал редакции», — говорил Кудрявцев. Сам Босов в интервью «Ведомостям» в 2008 году называл Кудрявцева одним из своих друзей.

Собеседник Forbes, близкий к компании, не отрицает поступление к газете требования. Он объяснил его «активизацией кредиторов в преддверии сделки и сложностями в коммуникации из-за карантина».

На вопрос Forbes о том, действительно ли газете поступило требование вернуть 150 млн рублей и входит ли Босов в число кредиторов издания, Воронов ответил: «Мы никаких подробностей не даем, могу сказать только, что все задолженности будут погашены или переуступлены к согласию сторон до закрытия сделки». Демьян Кудрявцев переадресовал эти вопросы гендиректору издателя Глебу Прозорову, тот же в разговоре с Forbes отказался комментировать «все, что связано с акционерными вопросами». Представитель Босова не ответил на запрос Forbes.

Структурирование сделки займет четыре месяца, рассказал Forbes один из участников консультаций. Введенный в столице режим самоизоляции вносит коррективы: процедуры, скорее всего, займут больше времени чем планировалось, сообщил Forbes Зятьков. Он подчеркнул, что «все стороны заинтересованы в скорейшем завершении» сделки.

«Тренировался придумывать заголовки»

С 24 марта исполняющим обязанности главного редактора «Ведомостей» стал сооснователь журнала «Эксперт» Андрей Шмаров. Эту кандидатуру внесли потенциальные покупатели: о назначении Шмарова говорилось в письме Зятькова и Голубовича главному редактору «Ведомостей» Илье Булавинову и гендиректору издателя газеты «Бизнес Ньюс Медиа» Глебу Прозорову, сообщали «Ведомости». Кандидатуру Шмарова предложил Голубович, писало издание со ссылкой на Зятькова.

Вскоре после смены руководства редакции возник скандал. Поводом для него стала статья о продаже активов «Роснефти» в Венесуэле, вышедшая 29 марта на сайте издания. Материал изначально назывался «Государство может формально потерять контрольный пакет в «Роснефти». В понедельник, 30 марта, заголовок уже опубликованного материала был изменен на «Государство в результате сложной сделки сохранит контроль в «Роснефти». Заголовок поменял Андрей Шмаров, не согласовав правку с подчиненными, но редакция вернула прежний заголовок. В разговоре с Forbes Шмаров назвал произошедшее «чисто технологической историей». «Я тренировался придумывать разные заголовки для сайта и газеты и не знал, что это нужно с кем-то согласовывать», — пояснил он.

В тот же день четверо заместителей главреда и шеф-редактор газеты написали письмо Кудрявцеву, Зятькову и Голубовичу с предложением назначить главным редактором «Ведомостей» Анфису Воронину. Сейчас она занимает должность главного редактора проекта «Ведомости &», который производит коммерческие материалы. Авторы письма утверждали, что «стремительная смена главного редактора» на Андрея Шмарова, «чуждого журналистским принципам и корпоративной культуре издания, дестабилизировали коллектив, шокировали ньюсмейкеров и рекламодателей». Ключевые журналисты «Ведомостей» начинают увольняться, заявили они. По словам журналистов, налицо «острейший кризис доверия как внутри коллектива, который не хочет работать с чуждыми ему новыми руководителями, так и вовне» — читатели и рекламодатели «поражены новыми назначениями, подписчики уже просят вернуть им деньги за подписку». Помимо Шмарова, на должность редакционного директора «Ведомостей» был выдвинут бывший глава медиагруппы «Живи» Юрий Кацман.

Сам Шмаров с содержанием письма своих заместителей не согласен. «Я запускал и руководил изданиями «Коммерсантъ» и «Эксперт», запускал и был гендиректором издания «Сноб». Почему я не могу руководить «Ведомостями»? Авторы письма не объясняют это», — рассказал Шмаров Forbes. Он также не согласен с утверждением, что газета при нем начнет стремительно деградировать. «Одному человеку невозможно разрушить такой механизм», — возражает Шмаров. «В-третьих, бывает такое, что редакция уходит. Меня из «Коммерсанта» когда-то уволили, и со мной многие ушли. Это неприятно, но так бывает», — заключил он.

«Никто не рад конфликту»

1 апреля редакция «Ведомостей» проголосовала за нового главного редактора. По итогам голосования Анфиса Воронина набрала 73 голоса из 79, еще по 1-2 голоса получили другие кандидаты, а за Шмарова не проголосовал никто, сообщил в новом письме письме Зятькову, Голубовичу и Кудрявцеву заместитель главного редактора «Ведомостей» Александр Губский. «Назначение главного редактора и должностных лиц зависит от совета директоров компании, сформировать который могут только акционеры, которыми мы пока не являемся», — ответил ему Голубович (Forbes ознакомился с перепиской).

Как пояснил Forbes Голубович, собственник (имеется в виду Воронин. — Forbes) назвал кандидатуру Шмарова как приемлемую после ухода Булавинова (он сменил должность главреда на заместителя главного редактора «Ведомостей». — Forbes), и сразу после встречи Шмарова с редакцией 18 марта руководству газеты было направлено письмо, подписанное Зятьковым, где предлагалось рассмотреть кандидатуру Шмарова. «Одновременно с организацией встречи Андрея Шмарова с редакцией собственник газеты расформировал совет директоров. Поэтому теперь назначить главного редактора можно, только создав новый совет директоров, который инвесторы пока сформировать не могут, а собственник, видимо, не хочет», — пояснил Голубович.

Участники переговоров признают, что конфликт в редакции осложняет сделку. «Конфликт в коллективе необходимо как можно скорее урегулировать, СМИ — это очень человекозависимый бизнес, и если коллектив будет потерян, то к проблемам, вызванным кризисом, прибавятся проблемы с потерей подписчиков. Тогда продать «Ведомости» будет невозможно, это необходимо учитывать и текущим собственникам, и любым потенциальным инвесторам», — сообщал Голубович «Ведомостям». То же самое он повторил в разговоре с Forbes.

Один из потенциальных инвесторов «Ведомостей» сказал Forbes, что пока не может ответить на вопрос, состоится ли сделка в случае неурегулирования конфликта в редакции.

«Если главное в газете — это редакция, то чем дольше ситуация подвешена, тем хуже. Поэтому нет, никто не рад конфликту редакции, но Зятьков находится с редакцией в коммуникации», — возражает Кудрявцев. Не позднее месяца после завершения сделки ожидается собрание совета директоров, на котором у редакции будет возможность выбрать нового руководителя в соответствии с уставом, следует из обращения Зятькова к коллективу «Ведомостей» (есть у Forbes).

Карантин в печатной дистрибуции

Выпуск газеты «Ведомости» был приостановлен на период объявленной президентом нерабочей недели. Об этом 30 марта сообщил гендиректор «Бизнес Ньюс Медиа» Глеб Прозоров, передавало агентство RNS.

«Ведомости» начнут выходить в тот момент, когда будут сняты ограничения, наложенные президентом и мэром Москвы, их указами, которые вводят нерабочий период и обязывают соблюдать противоэпидемические меры, которые, к сожалению, очень сильно ограничивают нас в возможностях распространения. Здесь дело не только в печати газеты, но и в ее распространении. Поэтому до тех пор, пока такие ограничения действуют, печатная версия выходить не будет», — сказал Forbes Глеб Прозоров.

Аудитория одного номера «Ведомостей» по России в среднем составляет 192 300 человек, в том числе в Москве — 142 900, оценивала Mediascope (данные за май-октябрь 2019 года).

Сайт Vedomosti.ru продолжает работать в обычном режиме. В марте 2020 года аудитория Vedomosti.ru достигла 25,6 млн пользователей, согласно счетчику Liveinternet. По итогам 2019 года Vedomosti.ru сохраняли восьмое место в топ-10 самых цитируемых газет в соцсетях в рейтинге «Медиалогии».

Кристина Жукова, Владислав Новый, Ирина Юзбекова, Анастасия Ляликова