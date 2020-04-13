В Испании с 13 апреля снимают часть карантинных ограничений

13.04.2020, 13:00, Новости дня

В Испании с 13 апреля могут возобновить работу отдельные промышленные предприятия, не относящиеся к сфере критической инфраструктуры. Об этом премьер-министр страны Педро Санчес заявил в видеообращении, которое 12 апреля разместил в своем Twitter.

По его словам, речь идет об оживлении сегментов экономики, “впавших в спячку” после того, как правительство 29 марта запретило все виды деятельности, признанные несущественными для борьбы с эпидемией коронавирусной инфекции.

Все остальные меры карантина, включая максимальную самоизоляцию, остаются в силе, подчеркнул Санчес.

Mañana se reanudan las actividades económicas hibernadas durante el #PermisoRetribuidoRecuperable. Solo esas. El resto de actividades interrumpidas al decretarse el estado de alarma siguen interrumpidas.

El confinamiento general sigue siendo la regla.#EsteVirusLoParamosUnidos pic.twitter.com/JrNpUPqUNb

— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) April 12, 2020

В частности, правительство разрешило возобновить деятельность строительных компаний, пишет El Pais.

С инициативой премьера не согласились в регионах, которые больше всего пострадали от вспышки COVID-19, – Мадриде и Каталонии, отмечает издание. В каталонском женералитате назвали ослабление карантина “безрассудством”, а в правительстве столичного региона предположили, что после этого стоит ожидать вторую волну эпидемии.

В Испании до 26 апреля действует режим чрезвычайного положения.

Всего с начала эпидемии от коронавирусной болезни умерло 16 972 жителя Испании (третье место в мире по данным на 12 апреля), смертность составляет 10%.