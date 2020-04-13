На французском авианосце Charles De Gaulle 50 моряков заболели COVID‑19. После этого на карантин отправили 1900 членов экипажа

13.04.2020, 13:00, Новости дня

На борту флагмана французского флота, авианосца Charles De Gaulle, коронавирусом заразились 50 человек, сообщило 10 апреля в Facebook министерство обороны Франции.

12 апреля авианосец прибыл в порт Тулона, проинформировала радиостанция RFI. Трое моряков были эвакуированы с Charles De Gaulle “в качестве меры предосторожности”, остальные заболевшие COVID‑19 будут переведены в больницу.

Все члены экипажа, а это 1900 человек (1700 были на авианосце, еще 200 – на фрегате, который его сопровождал), пройдут двухнедельный карантин в казармах, после чего им разрешат вернуться к семьям.

До сих неясно, как коронавирус попал на корабль, отмечает газета La Dépêche du Midi. Авианосец начал поход 21 января. Несколько недель он находился в Средиземном море, затем перешел в Северное, оттуда – в Атлантический океан. Последняя остановка состоялась 15 марта в порту Бреста (Франция), после этого авианосец находился в Атлантике, с внешним миром не контактировал.

Первые заболевшие были выявлены на корабле через три недели после последней стоянки, при этом, по данным Всемирной организации здравоохранения, продолжительность инкубационного периода при COVID‑19 колеблется в пределах от одного до 14 дней и чаще всего составляет пять дней.

Charles De Gaulle будет тщательно продезинфицирован, сообщили в минобороны. Чистка корабля начнется 14 апреля.

Авианосец вернулся в порт на 11 дней раньше запланированного срока.

Confirmation de cas de #Covid19 à bord du porte-avions Charles de Gaulle.▶️ Les tests effectués confirment cinquante… Posted by Ministère des Armées on Reede, 10. aprill 2020

Charles De Gaulle – единственный действующий авианосец ВМС Франции, первый французский надводный боевой корабль с атомной силовой установкой. На авианосце одновременно могут находиться до 40 летательных аппаратов и около 2000 членов экипажа.

Франция занимает четвертое место в мире по количеству больных и умерших от COVID‑19. По состоянию на вечер 12 апреля в стране коронавирус подтвержден у 95 403 человек, 14 393 из них скончались.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией. По информации американского Университета Джонса Хопкинса, в мире подтверждено 1,85 млн случаев заражения коронавирусом, более 435 тыс. пациентов выздоровели, 114 331 скончались.