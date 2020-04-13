 

Звезды на карантине: Елена Воробей записалась в волонтеры

13.04.2020, 12:56, Новости дня

Во время карантина из-за коронавируса не только простые люди, но и звезды задумываются о том, как разнообразить свой досуг. Кто-то перебирает старые книги, кто-то делится с подписчиками в соцсетях кулинарными секретами, а Елена Воробей решила записаться в команду волонтеров.

В своем "Инстаграме" артистка разместила фото в фирменной волонтерской красной куртке и написала: "Сегодня ездила по адресам, закупала продукты, потом развезла все это тем, кто просил о помощи".

 

 

 

 

 

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Публикация от Елена Воробей (@vorobei_elena) 8 Апр 2020 в 9:36 PDT

"Завтра опять поеду на вызовы. Слова благодарности этих абсолютно одиноких стариков до сих пор звучат в моих ушах", — призналась артистка.

На днях Елена Воробей и ее дочь Соня были гостями программы Бориса Корчевникова "Судьба человека".

Они рассказали, каким непростым был пусть к взаимопониманию между мамой и дочкой, а также о том, что пришлось пережить Соне, когда ей делали операцию на позвоночник, и самой артистке, боровшейся с депрессией.



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