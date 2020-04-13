С экзаменами в ГИБДД придется подождать, за просроченную регистрацию не тронут

13.04.2020, 12:56, Новости дня

Из-за карантина в РФ ГИБДД приостановила прием экзаменов на водительские права. При этом ведомство заявляет, что пока не будет трогать тех водителей, у кого нарушены сроки регистрации автомобиля.

Госавтоинспекция из-за ситуации с коронавирусом временно остановила прием экзаменов на права, сообщил ТАСС заместитель начальника ГУОБДД МВД РФ Олег Понарьин.

“Из-за прекращения деятельности автошкол приостановлен прием экзаменов на право управления транспортными средствами”, – сказал он.

Сроки приостановки пока не определены, все будет “по ситуации”.

Понарьин также заявил, что сейчас “в особом порядке проходит обмен водительских удостоверений”. Также изменена и регистрация самих машин. Понарьин сообщил, что из-за введения карантина “к лицам, вынужденно превысившим сроки регистрации, не будут применяться меры административного воздействия”.

В пятницу также стало известно, что россиян не будут штрафовать за просроченные водительские права и паспорта.

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АвтоВести