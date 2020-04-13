 

С экзаменами в ГИБДД придется подождать, за просроченную регистрацию не тронут

13.04.2020, 12:56, Новости дня

Из-за карантина в РФ ГИБДД приостановила прием экзаменов на водительские права. При этом ведомство заявляет, что пока не будет трогать тех водителей, у кого нарушены сроки регистрации автомобиля.

Госавтоинспекция из-за ситуации с коронавирусом временно остановила прием экзаменов на права, сообщил ТАСС заместитель начальника ГУОБДД МВД РФ Олег Понарьин.

“Из-за прекращения деятельности автошкол приостановлен прием экзаменов на право управления транспортными средствами”, – сказал он.

Сроки приостановки пока не определены, все будет “по ситуации”.

Понарьин также заявил, что сейчас “в особом порядке проходит обмен водительских удостоверений”. Также изменена и регистрация самих машин. Понарьин сообщил, что из-за введения карантина “к лицам, вынужденно превысившим сроки регистрации, не будут применяться меры административного воздействия”.

В пятницу также стало известно, что россиян не будут штрафовать за просроченные водительские права и паспорта.

Текст:

АвтоВести



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.03 / Стало известно о гибели российского военного в ДТП в Сирии

27.03 / Задержан принесший газовый баллон во взорвавшийся дом в Магнитогорске мужчина

11.03 / Литва отмечает 30-летие выхода из СССР

18.03 / Сегодня Украина эвакуирует своих граждан из Австрии

06.02 / Сибири пообещали температуру выше крымской

01.04 / Представлены новые беспроводные наушники AKG N400

26.02 / Банк России отменил комиссии для банков на переводы денег физлицами в Системе быстрых платежей

22.02 / Побои или поборы? История матери-одиночки с двумя детьми

18.03 / От полевых госпиталей до респираторов: Пентагон включился в борьбу с коронавирусом

25.02 / Трамп пригрозил новыми санкциями за покупку нефти у Венесуэлы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска